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Milli boksör Havvanur Kethüda Karadağ'da altın madalya kazandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.11.2024 00:41 Güncelleme: 04.11.2024 00:44
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Milli boksör Havvanur Kethüda Karadağ’da altın madalya kazandı

Karadağ'da düzenlenen Dünya Gençler Boks Şampiyonası'nda Havvanur Kethüda rüzgarı esti. Kethüda rakibi Shakhobiddinova Sobirakhon'ı yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Öte yandan müsabakaya 5 boksörümüz de katıldı. Milliler toplamda 6 madalyanın sahibi oldu. İşte detaylar...

Karadağ'da düzenlenen Dünya Gençler Boks Şampiyonası'nda Havvanur Kethüda altın madalya kazandı. Müsabakaya katılan 5 boksörlerimiz de çeşitli madalyanın sahibi oldu.

Dünya Gençler Boks Şampiyonası'ndan bir kare (AA)Dünya Gençler Boks Şampiyonası'ndan bir kare (AA)

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Budva kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli boksörler mücadele etti.

ALTIN MADALYA KAZANDI

Milli boksör Havvanur Kethüda, +81 kilonun final mücadelesinde Özbek Shakhobiddinova Sobirakhon'ı yenerek altın madalyaya ulaştı.

57 kiloda Pınar Benek ile 70 kiloda Yoncagül Yılmaz gümüş, 75 kiloda Dilara Sak, 81 kiloda Sudenur Aslan ve 71 kiloda Alperen Yılmaz da bronz madalya kazandı.

Milli genç boksörler organizasyonu 6 madalyayla tamamladı.

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