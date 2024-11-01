F1'de sıradaki durak Brezilya
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 21. yarışı Brezilya Grand Prix'siyle devam edecek. F1'de bu sezon düzenlenen 7 yarışta Max Verstappen, ilk sırada yer aldı.
Brezilya'nın Sao Paulo şehrindeki 4,3 kilometrelik Autodromo Jose Carlos Pace Pisti'nde 71 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, yarın TSİ 21.00, yarış ise 3 Kasım Pazar TSİ 20.00'de başlayacak.
F1'de bu sezon düzenlenen 7 yarışta Max Verstappen, ilk sırada yer aldı. Lando Norris ve Charles Leclerc 3'er, Lewis Hamilton, Oscar Piastri ve Carlos Sainz 2'şer, George Russell ise 1 kez podyumun zirvesine çıktı.
Brezilya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
- Pilotlar
1. Max Verstappen (Hollanda): 362
2. Lando Norris (Büyük Britanya): 315
3. Charles Leclerc (Monako): 291
4. Oscar Piastri (Avustralya): 251
5. Carlos Sainz (İspanya): 240
- Takımlar
1. McLaren: 566
2. Ferrari: 537
3. Red Bull: 512
4. Mercedes: 366
5. Aston Martin: 86