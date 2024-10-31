İstanbulspor 4 golle turladı! Kilis Belediyespor’u mağlup etti

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 3. Tur maçında 1. Lig ekibi İstanbulspor ile Bölgesel Amatör Lig ekibi Kilis Belediyespor ile karşılaştı.

İSTANBULSPOR TURLADI

İstanbulspor ev sahibi olduğu mücadeleden 4-2'lik skorla galip ayrıldı ve turu geçen taraf oldu. İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 28'de Sambissa, 45+1'de Demir Mermerci, 59. dakikada Diarra ve 90+3. dakikada Dijlan Aydın kaydetti.

Kilis Belediyespor'un gollerini ise 57. dakikada Arif Bostancı ve 72'de Taner Çapakçur kaydetti.

İLK 11'LER

İstanbulspor: Mücahit, Yunus, Duhan, Fatih, Dijlan, Kubilay, Yusuf Ali, Demir, Sambissa, Diarra, Jackson

Kilis Belediyespor: Hayrettin, Oğuzhan, Onur, İbrahim Anıl, Mahsuni, Hüseyin, Mohamad, Mehmet Emin, Cabbar, Emrah, Taner