CANLI | Bursaspor - Turgutluspor maçı
Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Bursaspor ile Turgutluspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. Tur maçında Bursaspor ile Turgutluspor kozlarını paylaşıyor
Mücadeleyi ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
BURSASPOR - TURGUTLUSPOR ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Bursaspor - Turgutluspor maçı 31 Ekim Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşma ASpor ekranlarından canlı yayınlanacak.