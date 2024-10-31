31 Ekim 2024, Perşembe
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CANLI | Bursaspor - Turgutluspor maçı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.10.2024 22:22 Güncelleme: 31.10.2024 22:22
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CANLI | Bursaspor - Turgutluspor maçı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Bursaspor ile Turgutluspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. Tur maçında Bursaspor ile Turgutluspor kozlarını paylaşıyor

Mücadeleyi ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

ASpor CANLI YAYIN

BURSASPOR - TURGUTLUSPOR ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bursaspor - Turgutluspor maçı 31 Ekim Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşma ASpor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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