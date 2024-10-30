Milli güreşçi Ahmet Yılmaz dünya üçüncüsü oldu

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Olimpik Olmayan Sıkletler Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda mücadele eden milli sporcu Ahmet Yılmaz, bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ahmet Yılmaz, üçüncülük müsabakasında Azerbaycanlı Gurban Gurbanov'u 8-1 mağlup etti.

Şampiyona yarın sona erecek.