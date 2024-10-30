İngiliz devi Aktürkoğlu’na servet ödeyecek! Benfica’dan net tavır

Portekiz kariyerine fırtına gibi başlayan Kerem, yeşil sahalardaki üst düzey performansının yanı sıra attığı gollerden sonra yaptığı Harry Potter sevinciyle de futbolseverleri büyülemeye devam ediyor.

Milli futbolcu, Benfica formasıyla şu ana kadar çıktığı 7 resmi maçta 8 gol ve 2 asiste imza attı. Portekiz Ligi'nde 4 maçta 5 gol atıp 2 asist yapan Kerem, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de takımı adına 3 maçta 3 gol kaydetti.

Son olarak ligde 5-0 kazandıkları Rio Ave maçında 3 gol birden atan Kerem Aktürkoğlu, profesyonel kariyerinde 5. kez hat-trick yaptı.

Kerem Aktürkoğlu, Portekiz basının internet sayfalarında da en çok konuşulan isim oldu.

30 KAT DAHA FAZLA ETKİLEŞİM ALIYOR

Portekiz basını, Kerem Aktürkoğlu'nun Portekiz'de yarattığı etkiyi inceledi. Benfica'nın Kerem ile ilgili instagram ve x sosyal medya ağlarındaki paylaşımlarının diğerlerine oranla zaman zaman 30 kat daha fazla etkileşim aldığını ifade etti.

BENFICA'DAN KEREM KARARI!

Öte yandan Diaro de Noticias'ta yer alan haberde, Kerem Aktürkoğlu için Manchester United'ın 40 milyon Euro bütçe hazırladığı ifade edildi.

BENFICA 40 MİLYONA BİLE RAZI DEĞİL

Ancak Benfica'nın bu rakama bile razı olmayacağı vurgulandı.