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CANLI | Isparta 32 Spor - Pazarspor

Giriş: 30.10.2024 17:32
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CANLI | Isparta 32 Spor - Pazarspor

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Isparta 32 Spor ile Pazarspor kozlarını paylaşıyor. Isparta 32 Spor - Pazarspor maçının takibini ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

3. Tur maçında 2. Lig ekibi Isparta 32 Spor ile 3.Lig ekibi Pazarspor karşı karşıya geliyor.

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER

Isparta 32 Spor: Berk, Halil, Furkan, Aytuğ, İlhan, Efe, Muhammet Enes, Kaan, Vedat, Ahmet, Bora

Pazarspor: Baran, Aras, Enes, Ali Ekber, Adnan Emir, Fatih, Gökdeniz, Yusuf, Serhat, Metin, Emirhan

MAÇ NEREDE VE NE ZAMAN?

Saat 17.30'da başlayan ve Isparta Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.

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