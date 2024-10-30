CANLI | Isparta 32 Spor - Pazarspor
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Isparta 32 Spor ile Pazarspor kozlarını paylaşıyor. Isparta 32 Spor - Pazarspor maçının takibini ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.
3. Tur maçında 2. Lig ekibi Isparta 32 Spor ile 3.Lig ekibi Pazarspor karşı karşıya geliyor.
İLK 11'LER
Isparta 32 Spor: Berk, Halil, Furkan, Aytuğ, İlhan, Efe, Muhammet Enes, Kaan, Vedat, Ahmet, Bora
Pazarspor: Baran, Aras, Enes, Ali Ekber, Adnan Emir, Fatih, Gökdeniz, Yusuf, Serhat, Metin, Emirhan
MAÇ NEREDE VE NE ZAMAN?
Saat 17.30'da başlayan ve Isparta Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.