CANLI | 52 Orduspor-Şanlıurfaspor maçı

Ziraat Türkiye Kupası büyük bir heyecanla devam ediyor. 52 Orduspor ile Şanlıurfaspor takımları karşı karşıya gelecek..

https://www.ahaber.com.tr/canli-skor/takim/yeni_orduspor_kulubu/turkiye-kupasi/turkiye-kupasi-24-25

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52 ORDUSPOR ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN?

52 Orduspor ile Şanlıurfaspor Ziraat Türkiye Kupası maçında 30 Ekim Çarşamba günü saat 20:30'da karşı karşıya gelecek.

52 ORDUSPOR ŞANLIURFASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

52 Orduspor Şanlıurfaspor maçı A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.