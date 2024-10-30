CANLI | 52 Orduspor-Şanlıurfaspor maçı
Ziraat Türkiye Kupası maçında 52 Orduspor ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geliyor. Kritik mücadeleyi ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Ziraat Türkiye Kupası büyük bir heyecanla devam ediyor. 52 Orduspor ile Şanlıurfaspor takımları karşı karşıya gelecek..
Kritik mücadeleyi ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
52 ORDUSPOR ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN?
52 Orduspor ile Şanlıurfaspor Ziraat Türkiye Kupası maçında 30 Ekim Çarşamba günü saat 20:30'da karşı karşıya gelecek.
52 ORDUSPOR ŞANLIURFASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
52 Orduspor Şanlıurfaspor maçı A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.