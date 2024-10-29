CANLI | Adanaspor-Çorluspor 1947
Ziraat Türkiye Kupası maçında heyecan! Adanaspor ile Çorluspor 1947 karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında heyecan devam ediyor. Adanaspor ile Çorluspor 1947 takımları karşı karşıya geliyor.
Mücadeleyi ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
ADANASPOR ÇORLUSPOR 1947 KARŞILAŞMASI NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası maçında Adanaspor ile Çorluspor 1947 takımları 29 Ekim Salı günü saat 20:30'da karşı karşıya gelecek.
ADANASPOR ÇORLUSPOR 1947 MAÇI HANGİ KANALDA?
Adanaspor Çorluspor 1947 karşılaşması A Spor kanalından aşağıdaki link üzerinden canlı olarak yayınlanacak.