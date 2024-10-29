CANLI | 23 Elazığ FK - Konyaspor

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında 23 Elazığ FK ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geliyor.

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

İLK 11'LER

23 Elazığ FK: Akın İsmail, İlyas, Haktan, Boran, Hüseyin Akın, Görkem Can, Fatih, Güney, Sezer, Berke, Kubilay Eren

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz, Yasir, Damjanovic, Utku, Oğulcan, Melih, Ufuk, Adem Eren, Keyta, Tunahan, Umut Nayir

3. Tur maçında 3. Lig ekibi 23 Elazığ FK ile Süper Lig ekibi TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geliyor. Saat 17.30'da başlayan ve Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.