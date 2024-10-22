Nuri Şahin’den flaş Arda Güler itirafı: Sürekli konuşuyoruz

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Real Madrid-Borussia Dortmund Santiago Bernabeu Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti "Dortmund hakkında her şeyi biliyoruz. Onları gözetlememize gerek yok." ifadelerini kullanmıştı.

fotoğraf: EPA

NURİ ŞAHİN'DEN JET YANIT

Ancelotti'nin bu sözleri sonrası Nuri Şahin düzenlediği basın toplantısında İtalyan hocaya yanıt verdi. Herhangi bir casusluk endişesi olmadığını söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Real Madrid'in bizim taktiğimizi izleyebileceği, casusluk olmasın diye idman yapmadığımız haberlerini okudum ama bununla hiç alakası yok. Tüm takım Almanya'da çok iyi idman yaptı. Uçakla 2 saat seyahat edeceğiz, bu yolculuktan sonra antrenman yapmak mantıklı olmazdı. Tek sebebi bu."

fotoğraf: AA

"ARDA İLE SÜREKLİ KONUŞUYORUZ"

Arda Güler'le ilgili konuşan Nuri Şahin, "Arda Güler çok iyi gidiyor. Özellikle milli takımda kritik gollere imza attı. O benim kardeşim gibi. Sürekli konuşuyoruz. Umarım iyi bir geleceği olur." dedi. Öte yandan bu durum futbol kamuoyunda forma şansı bulamayan milli yıldızın Dortmund'a transfer olacağı yönünde iddiaları beraberinde getirdi.