Nuri Şahin'den flaş Arda Güler itirafı: Sürekli konuşuyoruz
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile karşı karşıya gelmeye hazırlanan Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin, basın toplantısında flaş açıklamalarda bulundu. Şahin'in Arda Güler ifadeleri dikkat çekti. İşte detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Real Madrid-Borussia Dortmund Santiago Bernabeu Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti "Dortmund hakkında her şeyi biliyoruz. Onları gözetlememize gerek yok." ifadelerini kullanmıştı.
NURİ ŞAHİN'DEN JET YANIT
Ancelotti'nin bu sözleri sonrası Nuri Şahin düzenlediği basın toplantısında İtalyan hocaya yanıt verdi. Herhangi bir casusluk endişesi olmadığını söyledi ve şu ifadeleri kullandı:
"Real Madrid'in bizim taktiğimizi izleyebileceği, casusluk olmasın diye idman yapmadığımız haberlerini okudum ama bununla hiç alakası yok. Tüm takım Almanya'da çok iyi idman yaptı. Uçakla 2 saat seyahat edeceğiz, bu yolculuktan sonra antrenman yapmak mantıklı olmazdı. Tek sebebi bu."
"ARDA İLE SÜREKLİ KONUŞUYORUZ"
Arda Güler'le ilgili konuşan Nuri Şahin, "Arda Güler çok iyi gidiyor. Özellikle milli takımda kritik gollere imza attı. O benim kardeşim gibi. Sürekli konuşuyoruz. Umarım iyi bir geleceği olur." dedi. Öte yandan bu durum futbol kamuoyunda forma şansı bulamayan milli yıldızın Dortmund'a transfer olacağı yönünde iddiaları beraberinde getirdi.