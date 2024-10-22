Fenerbahçe’de Osayi Samuel depremi! Premier Lig yolcusu...

Jose Mourinho yönetiminde yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de işler yolunda gitmezken Osayi Samuel depremi yaşanıyor.

Seneye yazın sözleşmesi bitecek olan sağ bek oyuncusu ile henüz yeni kontrat için anlaşma sağlanamadı.

2.5 MİLYON İSTEDİ

Fenerbahçe'nin sağ beki Osayi-Samuel'in, sarı-lacivertli kulüpten yıllık 2,5 milyon euro maaş talebinde bulunduğu bildirildi. Ancak yönetimin, bu talebi kabul etmediği belirtildi.

YENİ ADRESİ İNGİLTERE

Pazarlıklarda iki taraf arasında 1 milyon euro'luk bir fark olduğu ortaya çıktı. Eğer Osayi-Samuel, istediği teklifi alamazsa yazın takımdan bedelsiz olarak ayrılacak. Oyuncunun, daha önce teklif aldığı 3 Premier Lig kulübünden birine gitmesi bekleniyor.

8 MİLYON EURO

2021 yılında QPR'dan Fenerbahçe'ye gelen Osayi-Samuel, sarı-lacivertli formayla 145 maça çıktı. 7 gol 14 asistle oynayan yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro.