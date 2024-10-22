Emre Belözoğlu Trendyol Süper Lig’e geri deniyor

Futbolculuk döneminde yurt dışında ve birçok takımda ter döküp Galatasaray ve Fenerbahçe'de şampiyonluklar yalayan Emre Belözoğlu hakkında flaş iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'deki sportif direktörlük görevinin ardından takımın başına geçen genç çalıştırıcı, daha sonra ise Başakşehir ve Ankaragücü'nde görev yaptı.

Emre Belözoğlu (AA)



ANKARAGÜCÜ İLE KÜME DÜŞTÜ



Son olarak Ankaragücü'yle küme düşen Emre Belözoğlu, bu sezon takımı çalıştırmıyor. Bu sırada ise gelen son dakika haberlerine göre Emre Belözoğlu'nun yeniden Süper Lig'e dönebileceği ihtimali ortaya çıktı.

Alex de Souza (AA)

ALEX İLE YOLLAR AYRILABİLİR

Süper Lig'de Galatasaray'a 3-0 kaybeden Antalyaspor'da Alex de Souza ile yolların ayrılması gündemde. Brezilyalı teknik direktör ile beklentilerin altında bir performans sergileyen Akdeniz ekibi, Süper Lig'de 9 hafta sonunda 8 puanla 15. sırada yer alıyor. Ajansspor'un haberine göre Antalyaspor yönetimi, Alex de Souza ile ilgili nihai kararı yakın bir tarihte verecek.

Emre Belözoğlu (AA)

EN GÜÇLÜ ADAY EMRE BELÖZOĞLU

Genç çalıştırıcıyla yolların ayrılması halinde ise adaylar arasında Emre Belözoğlu da bulunuyor. Yönetimin teknik direktör adayı olarak şu an takım çalıştırmayan isimlerden Bülent Korkmaz, Emre Belözoğlu, Volkan Demirel ve Servet Çetin'ini listesine aldığı kaydedildi.

Listedeki teknik direktör adayları arasında öne çıkan ismin ise Emre Belözoğlu olduğu öğrenildi. Futbolu bıraktıktan sonra Fenerbahçe, Başakşehir ve Ankaragücü'nü çalıştıran Emre Belözoğlu, yeni bir serüvene başlayabilir.