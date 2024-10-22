Alperen Şengün Türk spor tarihine geçti! Rekor ücret...

NBA'de ülkemizi temsil eden yıldız oyuncu, bir süredir devam eden yeni kontrat görüşmeleri kapsamında takımı Houston Rockets ile el sıkıştı.

5 YILLIK YENİ ANLAŞMA

Milli yıldız, çaylak kontratının son senesine girerken takımıyla 5 yıllık yeni bir anlaşma sağladı.

Alperen Şengün'ün menajeri, ESPN'den Bobby Marks'a verdiği bilgide taraflar arasında anlaşmaya varıldığı duyurdu.

ASTRONOMİK MAAŞ

Houston Rockets, Alperen ile 5 yıllık 185 milyon dolar karşılığında Türk spor tarihine geçen anlaşma sağladı.

TÜRK SPOR TARİHİNİN EN FAZLA KAZANANI

Bu anlaşmanın resmiyet kazanmasıyla birlikte başarılı oyuncu, Türk spor tarihinin en çok kazanan sporcusu olacak.