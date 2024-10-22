Alperen Şengün Türk spor tarihine geçti! Rekor ücret...
Alperen Şengün, Houston Rockets ile 5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Milli basketbolcumuz, yeni anlaşmaya göre 5 yıl için toplamda 185 milyon dolar kazanacak.
NBA'de ülkemizi temsil eden yıldız oyuncu, bir süredir devam eden yeni kontrat görüşmeleri kapsamında takımı Houston Rockets ile el sıkıştı.
5 YILLIK YENİ ANLAŞMA
Milli yıldız, çaylak kontratının son senesine girerken takımıyla 5 yıllık yeni bir anlaşma sağladı.
Alperen Şengün'ün menajeri, ESPN'den Bobby Marks'a verdiği bilgide taraflar arasında anlaşmaya varıldığı duyurdu.
ASTRONOMİK MAAŞ
Houston Rockets, Alperen ile 5 yıllık 185 milyon dolar karşılığında Türk spor tarihine geçen anlaşma sağladı.
TÜRK SPOR TARİHİNİN EN FAZLA KAZANANI
Bu anlaşmanın resmiyet kazanmasıyla birlikte başarılı oyuncu, Türk spor tarihinin en çok kazanan sporcusu olacak.