TSYD Başkanı Oğuz Tongsir görevden alındı

Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde önceki ay yaşanan skandal tepkilere neden olmuştu. TSYD Üyesi Kameraman Mehmet İzmirlioğlu, çocukları ve eşi ile derneğin İstanbul Levent'teki havuzuna giderken eşinin başörtülü olması nedeniyle içeriye girmesine izin verilmedi. Sadece çocukların havuza gireceğini ve eşinin havuza girmeden kenarda oturacağını söylemesine rağmen görevliler, Mehmet İzmirlioğlu ve ailesini kapalı havuza yönlendirdi.

TONGSİR: İSTEDİĞİN YERE ŞİKAYET EDEBİLİRSİN

Bunu kabul etmeyen İzmirlioğlu, TSYD Başkanı Oğuz Tongsir'le görüştü. Başkan Tongsir, havuzun dernek tarafından işletildiğini ve kurallara göre yönetildiğini söyledi. İzmirlioğlu bu durumu şikâyet edeceğini söyleyince Tongsir bu kez "İstediğin yere şikâyet edebilirsin, elinden geleni de ardına koyma" yanıtını verdi. Yaşanan olayın üyeler tarafından duyulmasının ardından derneğe binlerce telefon ve mesaj gelirken, daha önceden de farklı gazetecilerin başına benzer saygısızlığın yapıldığı öğrenildi. Tüzükte böyle bir ayrımcı maddenin olmadığı ve tamamen başkan Tongsir'in kişisel kararı ile bu durumun yaşandığı da belirlendi.

GÖREVDEN ALINDI

Yaşanan bu skandalın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında soruşturma başlatılan Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Başkanı Oğuz Tongsir, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı.