Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. Eleme Turu programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son olarak turnuvada 3. Eleme Turu programı belli oldu.

MAÇLAR EKİM AYININ SONUNDA

Konuya ilişkin TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır.



Bu turda müsabakalar 29, 30 ve 31 Ekim tarihlerinde oynanacaktır.



Saha bilgisi boş bırakılmış müsabakaların hangi sahalarda oynanacağı daha sonra ilan edilecektir."

Ayrıntılar geliyor...