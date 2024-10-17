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Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu programı belli oldu

Giriş: 17.10.2024 17:03 Güncelleme: 17.10.2024 18:03
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Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. Eleme Turu programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ederken son olarak turnuvada 3. Eleme Turu programı belli oldu. TFF tarafından yapılan açıklamada müsabakaların 29, 30 ve 31 Ekim tarihlerinde oynanacağı duyuruldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son olarak turnuvada 3. Eleme Turu programı belli oldu.

MAÇLAR EKİM AYININ SONUNDA

Konuya ilişkin TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır.

Bu turda müsabakalar 29, 30 ve 31 Ekim tarihlerinde oynanacaktır.

Saha bilgisi boş bırakılmış müsabakaların hangi sahalarda oynanacağı daha sonra ilan edilecektir."

Ayrıntılar geliyor...

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