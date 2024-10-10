Silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın’dan radikal karar! Türkiye’yi terk ediyor

2000-2005 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen ve şu sıralar yorumculuk yapan Serhat Akın, silahlı saldırıya uğramış ve ameliyat olmuştu.

3. KEZ AMELİYAT OLACAK

Bir süre önce, yayın yaptığı dijital medya platformunun binasında çıktığı anda, silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın, iki ameliyat geçirdi. Eski milli futbolcu tarak kemiğindeki parçalanma nedeniyle bir üçüncü ameliyata daha girecek.

ALMANYA'YA KESİN DÖNÜŞ YAPIYOR

Özgür Sancar'ın haberine göre; Serhat Akın rehabilitasyon sürecinin sonunda, temelli olarak, doğup büyüdüğü Almanya'ya dönecek. Serhat'ın ailesi, Stuttgart ile Karlsruhe arasında bir bölgede yaşıyor; çocukları yaşadıkları yerde eğitimlerini sürdürüyor. Silahlı saldırının ardından, Serhat'ın babası, oğlundan Almanya'ya dönmesini istedi, yaşamını orada sürdürmesi gerektiğini söyledi. Eski Fenerbahçeli futbolcu da bu yönde karar aldı ve bundan böyle yaşamını Almanya'da sürdürecek.

KUMAR BORCU İDDİASI YALAN

Serhat Akın, ayrıca, saldırının kumar borcu nedeniyle olduğu iddialarının tamamen asılsız olduğunu söyledi. Yayınlarda yaptığı eleştirilerden dolayı bu saldırıya maruz kaldığını belirtti.

Eski milli oyuncu, yakın çevresine, Fenerbahçe kulübü başkanı Ali Koç ve asbaşkan Acun Ilıcalı'nın geçmiş olsun demek için kendisini aramadıklarını söyledi.