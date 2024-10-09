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Yıldız futbolcu George Baldoc evinde ölü bulundu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.10.2024 23:53 Güncelleme: 10.10.2024 00:57
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Yıldız futbolcu George Baldoc evinde ölü bulundu

Panathinaikos'un yeni sezon transferi George Baldock, evinin yüzme havuzunda ölü bulundu. Öte yandan hayatını kaybeden 31 yaşındaki stoper, 6 Ekim tarihinde Panathinaikos'un ev sahipliğinde Olympiakos'a karşı oynanan derbide sahaya çıkmıştı.

Yunanistan, milli futbolcu George Baldock'un ölümüyle sarsıldı.

BALDOCK YAŞAMINI YİTİRDİ
Panathinaikos'un 2024-25 sezonu öncesi Transfer ettiği 31 yaşındaki sağ bek, Gazzetta'nın haberine göre evinin yüzme havuzunda ölü bulundu.

Futbola İngiliz ekibi MK Dons'ta başlayan George Baldock, daha sonra sırasıyla Northampton, Tamworth, IBV, Oxford United, Sheffield United ve Panathinaikos formaları giydi.

DERBİDE SAHADAYDI
Hayatını kaybeden 31 yaşındaki stoper, 6 Ekim tarihinde Panathinaikos'un ev sahipliğinde Olympiakos'a karşı oynanan derbide Süper Lig'den tanıdığımız; Bakasetas, Willian Arao ve Tete gibi isimlerle sahaya çıkmış mücadelenin 75. dakikasında kenara gelmişti.

YUNANİSTAN MİLLİ TAKIMINDA 12 KEZ OYNADI
Futbola İngiliz ekibi MK Dons'ta başlayan George Baldock, daha sonra sırasıyla Northampton, Tamworth, IBV, Oxford United, Sheffield United ve Panathinaikos formaları giydi. Baldock, Yunanistan Milli Takımı formasını da 12 kez giydi.

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