Beşiktaş’ın yıldızı Al Musrati milli takıma veda etti!

Al-Ahrar isimli televizyon kanalına konuşan Beşiktaşlı futbolcu emeklilik kararının nedenlerini açıklarken, federasyonu eleştirdi ve şöyle konuştu:

"Her kampta yeni yüzler görmek bizi şaşırtıyor. Bazen uçakta bize 20 kişilik bir ekip eşlik diyor ve bunların yarısından çoğuyla ilk kez orada tanışıyoruz. Takımdaki rollerinin ne olduğu belli değil. Federasyonun yetkilendirdiği görevliler İngilizce bile bilmiyor, deplasmana gittiğimizde kimseyle anlaşamıyorlar. Havalimanında bir sıkıntı olduğunda çevirileri biz yapıyoruz. Bu takımda bir kaos var ve bu sürekli devam ediyor."