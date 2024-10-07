Benfica’ya bir Türk daha! Kerem ve Orkun’un yanına gidiyor

Kadrosunda Orkun Kökçü ve Galatasaray'dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde müthiş bir başlangıç yapan Benfica'da bomba gelişmeler yaşanıyor.

BENFICA'YA BİR TÜRK DAHA!

Portekiz devi, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'den sonra gözünü bir Türk yıldıza daha dikti.

KEREM DUR DURAK BİLMİYOR

Galatasaray formasını 4 yıl giydikten sonra Portekiz'in Benfica takımına transfer olan Kerem Aktürkoğlu, yeni ekibindeki kariyerinin başlangıcında ortaya koyduğu performansla şimdiden dikkatleri üzerine çekti.

ORKUN, YENİ HOCA İLE AÇILDI

Portekiz'in Benfica takımında ikinci sezonunu geçiren ve geçen sezon Alman çalıştırıcı Roger Schmidt yönetimindeki ekipte az süre alıp kendini gösterme fırsatı bulamayan milli futbolcu Orkun Kökçü, yeni teknik direktör Bruno Lage ile parladı.

BENFICA, F.BAHÇE'NİN YILDIZININ PEŞİNDE

Portekiz'de Correiro de Manha'da yer alan habere göre, Benfica'nın hocası Bruno Lage orta sahaya Fenerbahçe'nin yıldızını istedi.

İSMAİL YÜKSEK'İN PEŞİNDELER

Haberde yer alan detaylara göre Benfica yönetimi, İsmail Yüksek'i transfer etmek istediği yazıldı.

Benfica'nın ara transfer döneminde Fenerbahçe ile bir görüşme yapacağı iddia edildi.