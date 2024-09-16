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Taha Akgül Türkiye Güreş Federasyonu başkan adaylığını açıkladı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 15:28
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Taha Akgül Türkiye Güreş Federasyonu başkan adaylığını açıkladı

Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Taha Akgül, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı'na aday olduğunu duyurdu.

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