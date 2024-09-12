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Arda Güler'den FC 25'e tepki: Maç izlediklerini düşünmüyorum

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 18:45 Güncelleme: 12.09.2024 18:55
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Arda Güler’den FC 25’e tepki: Maç izlediklerini düşünmüyorum

Real Madrid’de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, EA FC'deki şut puanını oldukça düşük buldu. Milli gururumuz Arda Güler’in, şut gücünü öğrendiği anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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