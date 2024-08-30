Paris’te para tekvandoda Fatih Çelik’ten gümüş madalya!

BAKAN BAK'TAN TEBRİK

Rakibine 15-2 mağlup olan Fatih Çelik, gümüş madalya elde etti. İki sporcu maçtan sonra Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla tatamide tur attı. Bu hareket tribünlerden büyük alkış aldı.

Kariyerinin ilk paralimpik madalyasını alan Fatih Çelik'i maçı tribünden izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tebrik etti.