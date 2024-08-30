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Paris'te para tekvandoda Fatih Çelik'ten gümüş madalya!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 00:01 Güncelleme: 31.08.2024 00:02
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Paris’te para tekvandoda Fatih Çelik’ten gümüş madalya!

Milli para taekwondocu Fatih Çelik, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda erkekler K44 70 kilo finalinde Azerbaycan'dan Imamaddin Khalilov'a mağlup oldu. Milli oyuncumuz gümüş madalya kazandı. Çelik'i maçı tribünden izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tebrik etti.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Fatih Çelik, erkekler K44 70 kiloda gümüş madalya kazandı.

Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarında 2 numaralı seribaşı Fatih Çelik, finalde 1 numaralı seribaşı Azerbaycan'dan Imamaddin Khalilov'la karşı karşıya geldi.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK

Rakibine 15-2 mağlup olan Fatih Çelik, gümüş madalya elde etti. İki sporcu maçtan sonra Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla tatamide tur attı. Bu hareket tribünlerden büyük alkış aldı.

Kariyerinin ilk paralimpik madalyasını alan Fatih Çelik'i maçı tribünden izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tebrik etti.

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