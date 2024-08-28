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Galatasaray-Young Boys maçında yüksek tansiyon! Muslera çıldırdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2024 01:49 Güncelleme: 28.08.2024 01:50
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Galatasaray-Young Boys maçında yüksek tansiyon! Muslera çıldırdı

Galatasaray ile Young Boys, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşında Young Boys'u evinde ağırladı. Kritik müsabakada Aslan evine 1-0 mağlup olurken maçın son anlarında İsviçre ekibinin oyuncularının hareketleri nedeniyle gerilim tavan yaptı. O anlarda Fernando Muslera, Young Boys'un oyuncularının hareketleri karşısında adeta çıldırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşında Galatasaray Young Boys ile karşılaştı. Aslan evidne ağırladığı Young Boys'a 1-0 mağlup oldu.

Müsabakanın sonlarına doğru gerilim tavan yaptı ve Fernando Muslera'yı çılgına döndü. Uruguaylı kaleci, Young Boyslu oyuncuların ortamı geren davranışlarına sert tepki gösterdi.

Oyundan çıkan iki Young Boys oyuncusu, saha kenarından yedek kulübesine doğru giderken bir anda içeri girdi. Bu durum Uruguaylı eldiven Muslera'yı kızdırdı.

Gergin anların başladığı dakikanın devamında Berkan'ın da rakibini sahanın dışına iterek çıkarmaya çalıştığı görüldü.

Ardından taç çizgisinde kümelenen oyuncular arasında tartışma başladı. Ayrıca oyunlardan Kaan Ayhan itildi.

MUSLERA'YA KIRMIZI KART

87'nci dakikada Virginius, Galatasaray karşısında golünü attı. Virginius golünü attıktan sonra Galatasaray tribünlerine doğru sevincini yaşadı.

Fernando Muslera, bu sevinç sonrası rakibine bir hamlede bulundu. Maçın hakemi, Fernando Muslera'yı kırmızı kartla cezalandırdı.

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