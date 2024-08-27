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Kadınlar Futbol Ligi'nde yeni sezon fikstürü çekildi

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.08.2024 15:26
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Kadınlar Futbol Ligi’nde yeni sezon fikstürü çekildi

Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2024-25 sezonu fikstürü çekildi. 14 takımın yer aldığı ligde yeni sezon 8 Eylül 2024 Pazar günü oynanacak maçlarla başlayacak.

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