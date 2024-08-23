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Guardiola'dan İlkay Gündoğan'ın transferine ilişkin açıklama

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 23.08.2024 16:19
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Guardiola’dan İlkay Gündoğan’ın transferine ilişkin açıklama

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, bir sezon aradan sonra yeniden kadrolarına kattıkları İlkay Gündoğan'ın emekli olmak ve güzel anıları hatırlamak için gelmediğini söyledi.

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