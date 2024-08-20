VAR kayıtları açıklandı! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşılaşmaları... | Icardi’nin sayılmayan golü... Göztepe’nin faul sayılan pozisyonu...

VAR Hakemi Volkan Bayarslan: Galatasaraylı oyuncu Konyalı'nın önüne ayağını koyduğu için topa vuruyor. Konyalı'nın topa vuruşunu engellemek için ayağını önüne koyuyor, Konyalı topa vurmak için Galatasaraylı'nın ayağına çarpıp topa gidiyor. Sahada inceleme öneriyorum, potansiyel faul için.

Direnç Tonusluoğlu: Galatasaraylı oyuncu topa dokunamıyor. Doğru mu?

Volkan Bayarslan: Evet.

Direnç Tonusluoğlu: Faul ile oyuna başlayacağım.