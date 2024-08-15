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PFDK'den 7 maç men cezası!

Yavuz Topal
Giriş: 15.08.2024 17:50
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PFDK’den 7 maç men cezası!

Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'in ilk haftasından oynanan maçlar sonrasında yapılan sevklerle ilgili kararlarını açıkladı. Kasımpaşa'nın hocası Sami Uğurlu 7 maç ceza alırken, Eyüpspor'un çalıştırıcısı Arda Turan'a ise 1 maç ceza verildi.

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