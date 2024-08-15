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Barcelona'nın İspanyol genç futbolcusu Lamine Yamal'ın babası bıçaklandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.08.2024 14:37 Güncelleme: 15.08.2024 14:37
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Barcelona’nın İspanyol genç futbolcusu Lamine Yamal’ın babası bıçaklandı

Barcelona'nın İspanyol genç futbolcusu Lamine Yamal'ın babası komşularıyla yaşadığı tartışma sonrasında bıçaklı saldırıya uğradı. Olay sonrası baba Mounir Nasraou yaralanırken 3 kişi gözaltına alındı. İşte detaylar...

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