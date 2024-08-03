03 Ağustos 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Okçulukta çeyrek final geldi! Elif Berra Gökkır Japon Satsuki Noda'yı mağlup etti...

Giriş: 03.08.2024 11:55 Güncelleme: 03.08.2024 11:57
ABONE OL
Okçulukta çeyrek final geldi! Elif Berra Gökkır Japon Satsuki Noda’yı mağlup etti...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk bireysel müsabakasında Elif Berra Gökkır, Japon Satsuki Noda'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör