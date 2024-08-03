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Milli atlet Ersu Şaşma, Paris 2024'te finale kalma başarısı gösterdi

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş: 03.08.2024 14:17
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Milli atlet Ersu Şaşma, Paris 2024’te finale kalma başarısı gösterdi

Son dakika haberine göre Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden 16 yaşındaki milli yüzücü Kuzey Tunçelli, tarihi başarıya imza attı.

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