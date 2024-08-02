Mesut Özil İsrail'in üzerini çizdi: Filistin'e yeni destek...
Dünyaca ünlü eski futbolcu Mesut Özil, İsrail'in Filistin işgaline yönelik katliamına tepki göstermeye devam ediyor. Özil haritada İsrail'in üzerine çarpı atarken altına Filistin yazdı. Özil'in İsrail paylaşımı Almanya'da büyük rahatsızlığa sebep oldu. İşte detaylar...
İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği katliamlara Mesut Özil dikkat çekici bir tepki göstermişti.
İSRAİL'İ YOK SAYDI
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Özil, haritada İsrail'in üzerine çarpı atarken altına "Filistin" yazmıştı.
"İSRAİL'İN YOK EDİLMESİNİ İSTİYOR"
Bild gazetesi, Özil'in bu paylaşımı için "Özil skandal paylaşımıyla şoke etti. Dünya şampiyonu, İsrail'in yok edilmesini istiyor" başlığını atarak yıldız ismi kınadı.
İSRAİL PROTESTOSUNU ALKIŞLADI
Bazı Alman politikacılar da Mesut Özil'e verilen devlet nişanlarının geri alınmasını talep etti. Ancak milyonlarca hayranı Özil'e sahip çıkıp İsrail protestosunu alkışladı.
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