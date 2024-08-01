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CANLI ANLATIM | Başakşehir'in Avrupa'daki rakibi La Fiorita! İşte ilk 11'ler...

Giriş: 01.08.2024 21:43 Güncelleme: 01.08.2024 21:45
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CANLI ANLATIM | Başakşehir’in Avrupa’daki rakibi La Fiorita! İşte ilk 11’ler...

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Başakşehir, La Fiorita ile kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Başakşehir, La Fiorita ile kozlarını paylaşıyor.

İlk maçı 6-1 kazanan temsilcimiz, bu maçı da kazanarak rahat bir şekilde turlamak istiyor.

Başakşehir La Fiorita'yı ilk maçta 6-1 yenmiştiBaşakşehir La Fiorita'yı ilk maçta 6-1 yenmişti

AVRUPA'DA 52'İNCİ MAÇ

Başakşehir, bu maçla birlikte Avrupa kupalarındaki 52. karşılaşmasına çıkıyor. Turuncu-lacivertliler, bugüne kadar çıktıkları 51 maçta 18 galibiyet, 12 beraberlik ve 21 mağlubiyet elde etti. Bu süreçte 73 gol atan Başakşehir, kalesinde 76 gol gördü.

LA FIORITA - BAŞAKŞEHİR 11'LERİ

La Fiorita: Zavoli, Di Modugno, Santi, Mazzotti, Felipe, Cicarelli, Semprini, Toccacelli, Greco, Casolla, Olcese

Başakşehir: Deniz, Duarte, Hamza, Ba, Ömer Ali, Onur, Berkay, Pelkas, Deniz, Davidson, Piatek

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