CANLI ANLATIM | Başakşehir’in Avrupa’daki rakibi La Fiorita! İşte ilk 11’ler...

İlk maçı 6-1 kazanan temsilcimiz, bu maçı da kazanarak rahat bir şekilde turlamak istiyor.

Başakşehir La Fiorita'yı ilk maçta 6-1 yenmişti

AVRUPA'DA 52'İNCİ MAÇ

Başakşehir, bu maçla birlikte Avrupa kupalarındaki 52. karşılaşmasına çıkıyor. Turuncu-lacivertliler, bugüne kadar çıktıkları 51 maçta 18 galibiyet, 12 beraberlik ve 21 mağlubiyet elde etti. Bu süreçte 73 gol atan Başakşehir, kalesinde 76 gol gördü.

LA FIORITA - BAŞAKŞEHİR 11'LERİ

La Fiorita: Zavoli, Di Modugno, Santi, Mazzotti, Felipe, Cicarelli, Semprini, Toccacelli, Greco, Casolla, Olcese

Başakşehir: Deniz, Duarte, Hamza, Ba, Ömer Ali, Onur, Berkay, Pelkas, Deniz, Davidson, Piatek