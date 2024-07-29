CANLI | Türkiye - Hollanda 2024 Paris Olimpiyatları voleybol maçı

Paris Yaz Olimpiyatları'nda Filenin Sultanları ilk maçına çıktı. Maç öncesi en çok merak edilenler arasında "Türkiye Hollanda Voleybol Maçı saat kaçta hangi kanalda?" sorusunun cevabını merak edip araştırıyor. Karşılaşma öncesinde milli maçla ilgili ayrıntılar belli oldu.

CANLI SKOR

Türkiye: 5 (0)

Hollanda: 6 (1)



İkinci set oynanıyor...

1. Set: 19-25