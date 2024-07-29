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CANLI | Türkiye - Hollanda 2024 Paris Olimpiyatları voleybol maçı

ahaber.com.tr
Giriş: 29.07.2024 10:42 Güncelleme: 29.07.2024 10:45
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CANLI | Türkiye - Hollanda 2024 Paris Olimpiyatları voleybol maçı

2024 Paris Yaz Olimpiyatları heyecanı sürüyor. Milli gururumuz Filenin Sultanları ilk maçına çıktı. Temsilcimiz Hollanda ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma ile ilgili detayları ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Paris Yaz Olimpiyatları'nda Filenin Sultanları ilk maçına çıktı. Maç öncesi en çok merak edilenler arasında "Türkiye Hollanda Voleybol Maçı saat kaçta hangi kanalda?" sorusunun cevabını merak edip araştırıyor. Karşılaşma öncesinde milli maçla ilgili ayrıntılar belli oldu.

CANLI SKOR
Türkiye: 5 (0)
Hollanda: 6 (1)

İkinci set oynanıyor...

1. Set: 19-25

TÜRKİYE - HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Türkiye Hollanda voleybol maçı bugün saat 10.00'da başladı. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor. İnternet üzerinden karşılaşmayı izlemek isteyenler TRT TABİİ platformu TRT Spor ekranı üzerinden izleyebilecekler.

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Melissa Vargas, 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'nda Hollanda'ya karşı hücumdaMelissa Vargas, 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'nda Hollanda'ya karşı hücumda

PARİS OLİMPİYATLARI FİLENİN SULTANLARI KADROSU 2024
Daha önce 12+1 kişilik kadroda yer alan Tuğba Şenoğlu İvegin, nihai kadrodan çıkarılırken yerine İlkin Aydın kadroya dahil edildi. Beyza Arıcı ise +1 olarak kadroda kaldı.

Filenin Sultanları'nın nihai kadrosu şu şekilde:
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu
Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar (Kaptan), Zehra Güneş, Aslı Kalaç
Pasör çaprazı: Melissa Vargas
Libero: Gizem Örge
+1 oyuncu: Beyza Arıcı

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