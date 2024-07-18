FIFA sıralaması güncellendi! A Millilerden büyük sıçrayış! Tam 16 basamak birden...

Millilerimizin gol sevinci

2017'DEN SONRA EN İYİ DERECE



Temmuz ayı dünya sıralamasında 17 sıra çıkan Venezuela'nın ardından en çok yükselen ülke olan ve İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki en üst sıraya çıkan Türkiye, aynı zamanda da Haziran 2017 tarihinden günümüze sıralamadaki en iyi derecesini yapmış oldu.



Türkiye'nin bin 533 puanla 26. basamakta yer aldığı sıralamada, UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakiplerimizden Galler 30'uncu, İzlanda 71'inci ve Karadağ da 73'üncü oldu.