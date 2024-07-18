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FIFA sıralaması güncellendi! A Millilerden büyük sıçrayış! Tam 16 basamak birden...

ahaber.com.tr
Giriş: 18.07.2024 13:03 Güncelleme: 18.07.2024 13:21
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FIFA sıralaması güncellendi! A Millilerden büyük sıçrayış! Tam 16 basamak birden...

2024 Avrupa Şampiyonası'nda başarılı bir performans gösteren A Milli Futbol Takımımız FIFA tarafından açıklanan temmuz ayı dünya sıralamasında büyük bir sıçrama yaptı. Millilerimizin 16 basamak birden tırmandı ve 26. sıraya yerleşti. İşte detaylar...

2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale adını yazdıran A Millî Takımımız, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan temmuz ayı dünya sıralamasında büyük bir yükseliş kaydederek 16 basamak birden tırmandı ve 26. sıraya yerleşti.

Millilerimizin gol sevinciMillilerimizin gol sevinci

EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ YÜKSELİŞ

Avrupa Şampiyonası'nda 16 yıllık bir aranın ardından gruplardan çıkma başarısı göstererek çeyrek finale kadar ilerleyen Ay-Yıldızlılar, EURO 2024'teki performansları sayesinde FIFA sıralamasının 1992 senesinde hayata geçirilmesinden bu yana en büyük üçüncü yükselişine imza attı.

Millilerimizin gol sevinciMillilerimizin gol sevinci

2017'DEN SONRA EN İYİ DERECE

Temmuz ayı dünya sıralamasında 17 sıra çıkan Venezuela'nın ardından en çok yükselen ülke olan ve İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki en üst sıraya çıkan Türkiye, aynı zamanda da Haziran 2017 tarihinden günümüze sıralamadaki en iyi derecesini yapmış oldu.

Türkiye'nin bin 533 puanla 26. basamakta yer aldığı sıralamada, UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakiplerimizden Galler 30'uncu, İzlanda 71'inci ve Karadağ da 73'üncü oldu.

Millilerimizin gol sevinciMillilerimizin gol sevinci

ARJANTİN BİRİNCİLİĞİNİ KORUDU

FIFA'nın internet sitesinde yayınlanan temmuz ayı sıralamasında, Copa América şampiyonu Arjantin bin 901 puanla birinciliğini korurken, Fransa bin 854 puanla 2'nci, EURO 2024 şampiyonu İspanya bin 835 puanla 3'üncü, EURO 2024 finalisti İngiltere bin 812 puanla 4'üncü, Brezilya ise bin 785 puanla 5'inci sırada yer aldı.

Türkiye-Hollanda maçından bir kareTürkiye-Hollanda maçından bir kare

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 19 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak.

Sıra Takım Puan Değişim
1 Arjantin 1901,48 -
2 Fransa 1854,91 -
3 İspanya 1835,67 +5
4 İngiltere 1812,26 +1
5 Brezilya 1785,61 -1
6 Belçika 1772,44 -3
7 Hollanda 1758,51 -
8 Portekiz 1741,43 -2
9 Kolombiya 1727,32 +3
10 İtalya 1714,29 -
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