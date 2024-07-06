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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak milli atlet Eda Tuğsuz'u kutladı

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş: 06.07.2024 11:00
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak milli atlet Eda Tuğsuz’u kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, cirit atmada Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota alan milli atlet Eda Tuğsuz'u kutladı.

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