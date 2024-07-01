Valverde’den Arda Güler’e övgü dolu sözler: Yeteneğinin yalnızca yüzde 30’unu gördük

Ayrıca Güler'in takımdaki yakın arkadaşı olduğu da bilinen Valverde, Güler hakkında şu ifadeleri kullandı:

'ARDA'NIN SADECE YÜZDE 30'UNU GÖRDÜK'



"Onunla çok iyi anlaşıyorum. Brahim Diaz benim için tercüme yapıyor. İnanılmaz bir oyuncu. Onun yeteneğinin yalnızca yüzde 30'unu gördük. Taraftarlar şu ana kadar oynadığı oyuna bile hayran kaldıysa, çok daha fazlasını görmeyi beklemeliler."