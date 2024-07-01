Valverde'den Arda Güler'e övgü dolu sözler: Yeteneğinin yalnızca yüzde 30'unu gördük
Bu sezon Real Madrid formasını giydiği her karşılaşmada adından söz ettiren milli yıldız Arda Güler, EURO 2024'ün ilk maçında da Gürcistan'a muhteşem bir gol attı ve galibiyette büyük pay sahibi oldu. Real Madrid'in yeni transferi Kylian Mbappe'nin ardından Uruguaylı futbolcu Valverde'de, Arda Güler hakkındaki düşünceleri sorulduğunda hayranlığını dile getirmekten çekinmedi.
EURO 2024'te Gürcistan maçında attığı harika golle dikkatleri üzerine çeken Arda Güler, turnuvanın en dikkat çeken genç oyuncuları arasında yer alıyor.
ARDA GÜLER, RONALDO'NUN REKORUNU KIRDI
Gürcistan karşısında A Milli Futbol Takımı'nın ikinci golünü kaydeden Arda Güler, 19 yaş 114 gün ile Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu rekorunu kırdı.
KYLIAN MBAPPE ARDA GÜLER HAKKINDA YORUM YAPTI
İspanyol basınından Defensa Central'in haberine göre; Kylian Mbappe, genç oyuncu hakkında yorum yapan isimlerden biri oldu.
TÜM TAKIM MAÇI İZLEDİ ARDA'NIN GÖLÜNE HAYRAN KALDILAR
Haberin devamında Fransa'nın milli takım kampında yer alan Mbappe ve diğer Real Madridli futbolcuların Türkiye maçını kaçırmadıkları ve Arda Güler'in golüne hayran kaldıkları öne sürülmüştü.
"ONU PEK TANIMIYORUM AMA..."
Kylian Mbappe, Real Madrid'in yetenekli oyuncusu Arda Güler hakkında Aurelien Tchouameni ve Eduardo Camavinga'dan bilgi istedi ve "Onu pek tanımıyorum ama bu gerçekten harika bir gol... Gerçek bir yetenek gibi görünüyor." ifadelerini kullanmıştı.
VALVERDE DE ARDA GÜLER'E KAYITSIZ KALAMADI
Arda Güler için Real Madrid'den takım arkadaşı Valverde övgüyle bahsetti.
Uruguaylı futbolcu, Arda Güler hakkındaki düşünceleri sorulduğunda hayranlığını dile getirmekten çekinmedi.
Ayrıca Güler'in takımdaki yakın arkadaşı olduğu da bilinen Valverde, Güler hakkında şu ifadeleri kullandı:
'ARDA'NIN SADECE YÜZDE 30'UNU GÖRDÜK'
"Onunla çok iyi anlaşıyorum. Brahim Diaz benim için tercüme yapıyor. İnanılmaz bir oyuncu. Onun yeteneğinin yalnızca yüzde 30'unu gördük. Taraftarlar şu ana kadar oynadığı oyuna bile hayran kaldıysa, çok daha fazlasını görmeyi beklemeliler."
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