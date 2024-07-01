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Eyüpspor'da bir imza daha! Norveçli futbolcu Midtsjö'yü renklerine bağladı

Giriş: 01.07.2024 22:16
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Eyüpspor’da bir imza daha! Norveçli futbolcu Midtsjö’yü renklerine bağladı

Eyüpspor, Galatasaray'ın eski yıldız futbolcusu Norveçli Fredrik Midtsjo'yü kadrosuna kattığını duyurdu.

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