Elazığspor’un başkanı Ahmet Fethi Yılmaz oldu

Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul'da divana tek liste sunuldu. Tüm delegelerin oyunu alan Ahmet Fethi Yılmaz, bordo-beyazlı kulübün yeni başkanı oldu.