98. Gazi Koşusu! Yarışı Dragon Flame isimli safkan jokeyi Akın Sözen ile kazandı
Son dakika haberi...Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen geleneksel Gazi Koşusu bugün Veli Efendi Hipodromu'nda start aldı. 98. Gazi Koşusu'nu Dragon Flame isimli safkan jokeyi Akın Sözen ile kazandı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 98'incisi İstanbul'da yapıldı.
Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen koşuyu jokey Akın Sözen ile Dragon Flame kazandı.
REKOR BOLD PİLOT'IN
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adına 1927'den beri düzenlenen klasikte, rekor Bold Pilot'ın.
Hikayesi filmlere konu olan efsane safkanın 1996'da koştuğu 2 dakika 26 saniyelik derecesi, 27 yıldır geçilemedi.
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