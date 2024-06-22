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İzmir'de Bizim Çocuklar'ın maçı dev ekranda izlendi!

ahaber.com.tr AA
Giriş: 22.06.2024 21:49
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İzmir’de Bizim Çocuklar’ın maçı dev ekranda izlendi!

İzmir'in Konak ilçesinde vatandaşlar, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda oynanan Türkiye-Portekiz karşılaşmasını meydana kurulan ekrandan seyretti.

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