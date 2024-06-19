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Eski milli basketbolcu Reşat Güney vefat etti

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş: 19.06.2024 12:29
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Eski milli basketbolcu Reşat Güney vefat etti

Eski milli basketbolculardan Reşat Güney, 76 yaşında hayatını kaybetti. Reşat Güney, kariyerinde İTÜ, Muhafızgücü ve TOFAŞ formalarını giydi.

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