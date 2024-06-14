Trabzonspor resmen duyurdu! Anthony Nwakaeme Süper Lig’e geri döndü

Akşam saatlerinde Trabzonspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından önce 'beyin' emojisi paylaşımı geldi. Ardından Anthony Nwakaeme'nin transferinin açıklandığı videolu mesajı yayınlandı.

3 yıl aradan sonra yeniden Trabzonspor'a dönecek olmaktan mutlu olduğunu ifade eden Nwakaeme şu ifadelere yer verdi:

"Merhaba, Nwakaeme burada. Bu fırsatla birlikte başkan Ertuğrul Doğan'a, Nevzat Kaya beye ve şampiyon hoca Abdullah Avcı'ya bana ulaşmaları ve gelecek sezon Trabzonspor için tasarladıkları büyük planını benimle paylaştıkları için çok teşekkür etmek istiyorum. Ve ayrıca büyük teşekkürlerimi de benim 'Aile' olarak nitelendirdiğim Trabzonspor taraftarlarına göndermek istiyorum. Çünkü hep benimle oldunuz. Benden hiç vazgeçmediniz. Sosyal medyadaki bütün mesajlarınızı görüyorum ve her birinize desteğiniz için tek tek teşekkür ediyorum. Nwakaeme geliyor; Bize Her Yer Trabzon."