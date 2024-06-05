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Ozan Kabak, Türkiye'nin EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.06.2024
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Ozan Kabak, Türkiye’nin EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı

Son dakika haberine göre Milli futbolcu Ozan Kabak, sakatlığı nedeniyle Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) kadrosunda yer alamayacak.

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