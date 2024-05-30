Potadaki derbide kazanan Fenerbahçe! Beşiktaş’ı devirip seride öne geçti

Fenerbahçe Beko'da 29 sayı kaydeden Nigel Hayes-Davis karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Beşiktaş Emlakjet'de ise Derek Needham 24 sayıyla oynadı.

Üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmenin ikinci maçı 1 Haziran Cumartesi günü saat 20.30'da Fenerbahçe Beko ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.