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Potadaki derbide kazanan Fenerbahçe! Beşiktaş'ı devirip seride öne geçti

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 30.05.2024
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Potadaki derbide kazanan Fenerbahçe! Beşiktaş’ı devirip seride öne geçti

Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, evinde konuk ettiği Beşiktaş Emlakjet’i 96-88 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın ilk çeyreği 23-23 eşitlikle sonuçlanırken, ev sahibi Fenerbahçe üst üste bulduğu sayılarla ilk yarıyı 8 sayı farkla önde kapattı: 56-48. Üçüncü periyotta da baskısına devam eden Fenerbahçe, son çeyreğe de 78-65 önde girdi.

Karşılaşmanın son periyodu karşılıklı sayılar ile geçerken, sarı-lacivertli ekip mücadeleden 96-88 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe Beko'da 29 sayı kaydeden Nigel Hayes-Davis karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Beşiktaş Emlakjet'de ise Derek Needham 24 sayıyla oynadı.

Üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmenin ikinci maçı 1 Haziran Cumartesi günü saat 20.30'da Fenerbahçe Beko ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

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