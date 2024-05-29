29 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali | Olympiakos - Fiorentina maçı canlı

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.05.2024 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
ABONE OL
UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali | Olympiakos - Fiorentina maçı canlı

Avrupa'nın 3 numaralı kupası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyon bu akşam belli oluyor. Olympiakos ile Fiorentina Yunanistan'ın başkenti Atina'da karşı karşıya geliyor. İki takım arasındaki zorlu mücadeleden hangi tarafın galip ayrılacağı büyük merak konusu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör