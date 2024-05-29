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A Milli Takım'da Çağlar Söyüncü şoku!

Giriş Tarihi: 29.05.2024 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
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A Milli Takım’da Çağlar Söyüncü şoku!

EURO 2024 hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'da flaş bir gelişme yaşandı. Ay-yıldızlılar'da yıldız stoper Çağlar Söyüncü, sakatlığı sebebiyle EURO 2024 aday kadrosundan çıkarıldı.TFF'den yapılan açıklamada; "Savunma oyuncumuz Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'nin İstanbulspor ile oynadığı Trendyol Süper Lig karşılaşmasında uyluk arka adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek A Millî Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı." ifadeleri kullanıldı.

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı'mızda çalışmalar sürüyor. Ay-yıldızlı ekipten kötü haber geldi. Fenerbahçeli Çağlar Söyüncü, sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı.

Deneyimli stoper, ligde son oynanan İstanbulspor maçında uyluk arka adelesinde sakatlık yaşadı.

TFF'den yapılan açıklamada; "Savunma oyuncumuz Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'nin İstanbulspor ile oynadığı Trendyol Süper Lig karşılaşmasında uyluk arka adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek A Millî Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı." ifadeleri kullanıldı.

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