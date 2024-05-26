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Toni Kroos Real Madrid taraftarlarına veda etti

Giriş Tarihi: 26.05.2024
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Toni Kroos Real Madrid taraftarlarına veda etti

Şampiyon Real Madrid, LaLiga'nın 38. ve son haftasında evinde Real Betis ile 0-0 berabere kaldı. Madrid ekibinin yıldız futbolcusu Toni Kroos, Santiago Bernabeu'da son kez maça çıktı ve taraftarlara veda etti.

İspanya LaLiga'nın 38. ve son haftasında şampiyonluğunu daha önce ilan eden Carlo Ancelotti'nin yönetimindeki Real Madrid, evinde Manuel Pellegri'nin Real Betis ile 0-0 berabere kaldı.

TARAFTARLARA VEDA ETTİ!

Santiago Bernabeu'da oynanan maçta gol sesi çıkmazken maçın Real Madrid'in Alman yıldızı Toni Kroos, son kez Santiago Bernabeu'da sahaya çıktı.

MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ!

Alman oyunu son maçında sahanın en iyi oyuncusu seçildi.

Yıldız oyuncu, yazın düzenlenecek EURO 2024 turnuvasının ardından futbol kariyerine nokta koyacağını açıklamıştı.

GÖRKEMLİ TÖREN!

Real Madrid tribünleri ve Kroos'un takım arkadaşları, yıldız oyuncuya görkemli bir veda töreni düzenledi ve Toni Kroos, Santiago Bernabeu'da son kez maça çıkmış oldu.

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