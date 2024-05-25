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Sivasspor'da Rey Manaj veda etti! Alkışlarla stadyumdan ayrıldı...

Giriş Tarihi: 25.05.2024 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024
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Sivasspor’da Rey Manaj veda etti! Alkışlarla stadyumdan ayrıldı...

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Sivasspor, evinde Kayserispor’u konuk ederken takımdan ayrılacak Rey Manaj, statta veda turu attı. Taraftarla vedalaşan Manaj alkışlarla stadyumdan ayrıldı.

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