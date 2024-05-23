Türkiye kupası finali öncesinde basın toplantısı düzenlendi

"KAPTAN ÇOK FEDAKAR BİR OYUNCU"

Serdar Topraktepe, kaptan Necip Uysal'dan övgüyle söz ederken konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kaptan, Beşiktaş için çok önemli, çok fedakar bir oyuncu. Kaptanın hiçbir zaman oynamam dediğini görmedim. Takım içinde birlik beraberliği sağlayan en önemli faktör. Bizim takımımızda olması benim açımdan rahatlatıcı bir şey."

Topraktepe, "Bütün futbolcularımız oynamak istiyor. Ufak tefek sıkıntıları olanlar var ama herkes oynamak istiyor" diyerek sözlerini tamamladı.